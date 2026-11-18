Размер материнского капитала предложили привязать к стоимости жилья и среднему первоначальному взносу по ипотеке в каждом регионе России. Одновременно для многодетных семей хотят снизить минимальный взнос с 20 до 10% и расширить возможности покупки вторичного жилья. С такими инициативами выступил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш в беседе с Life.ru.

По словам депутата от ЛДПР, действующие условия семейной ипотеки не всегда позволяют семьям приобрести жильё, даже если формально они соответствуют требованиям государственной программы. Главным препятствием остаётся необходимость накопить крупную сумму для первоначального взноса.

«Я предлагаю привязать размер материнского капитала к среднему размеру первоначального взноса по ипотеке в регионе. Если в субъекте Федерации средняя квартира стоит 5,5 миллиона, а первоначальный взнос составляет 20 процентов (1,1 миллиона), то материнский капитал должен покрывать хотя бы половину этой суммы», — объяснил Панеш.

Парламентарий напомнил, что с 1 октября 2026 года условия семейной ипотеки изменились. В большинстве регионов максимальный размер льготного кредита составляет 6 миллионов рублей для семей с одним ребёнком, 8 миллионов — с двумя и 10 миллионов — с тремя и более детьми. Процентные ставки также зависят от количества детей.

При этом первоначальный взнос по программе составляет не менее 20% стоимости недвижимости. Например, для покупки квартиры за 5,5 миллиона рублей семье необходимо внести 1,1 миллиона. При цене жилья в 7 миллионов первоначальный взнос увеличивается до 1,4 миллиона рублей.

Сейчас материнский капитал на первого ребёнка составляет 728,9 тысячи рублей, а на второго — 963,2 тысячи, если семья ранее не получала выплату за первенца. В первом случае господдержки достаточно примерно для двух третей минимального взноса за квартиру стоимостью 5,5 миллиона рублей. Однако оставшуюся сумму родителям всё равно приходится изыскивать самостоятельно. Конкретную формулу регионального перерасчёта маткапитала депутат пока не представил.

Ещё одно предложение Панеша касается многодетных семей. Для родителей троих и более детей он считает необходимым уменьшить минимальный первоначальный взнос по семейной ипотеке до 10%.

Кроме того, депутат выступил за пересмотр региональных кредитных лимитов с учётом фактической стоимости квартир. Если новостройки в конкретном городе слишком дороги, парламентарий предлагает повысить доступную сумму льготного кредита либо разрешить семьям покупать вторичное жильё без действующего ограничения по возрасту дома.

По мнению Панеша, такие изменения позволят сделать программу доступнее для семей, которые не могут годами откладывать деньги на покупку квартиры. При этом инициативы пока остаются предложениями, а не принятыми изменениями законодательства.

Ранее Life.ru сообщал, что Каплан Панеш предложил выдавать молодым семьям специальные сертификаты на первоначальный взнос по ипотеке. В рамках той инициативы сумма поддержки могла достигать 1,2 миллиона рублей при рождении третьего ребёнка.