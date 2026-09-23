Ладонь вверх и сцепленные пальцы: кто победил в «‎битве жестов» между Трампом и Бёрнемом

Рукопожатие президента США Дональда Трампа и премьер-министра Великобритании Энди Бёрнема на их первой личной встрече могло быть демонстрацией силы со стороны американского лидера. Такое мнение высказала эксперт по языку тела Джуди Джеймс, комментируя кадры переговоров для Daily Mail.

По её наблюдению, Трамп быстро протянул руку ладонью вверх и сделал рукопожатие подчёркнуто энергичным. Джеймс назвала этот эпизод «жестом власти», отметив скорость и силу движения. Бёрнем, по версии эксперта, во время публичной части встречи выглядел более скованно. Джеймс обратила внимание на сцепленные пальцы, прикосновения к волосам и обручальному кольцу, которые она интерпретировала как признаки напряжения. Особенно заметными эти жесты стали, когда Трамп начал критиковать американские СМИ.

При этом сама встреча внешне прошла в доброжелательной обстановке. Трамп назвал Бёрнема «прирождённым бизнесменом» и положительно оценил состояние американо-британских отношений. Британский премьер после переговоров также говорил о хорошем контакте с президентом США.

Первая очная встреча двух лидеров состоялась 22 сентября в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН. Среди обсуждавшихся вопросов были двусторонние отношения, Украина, торговля и спор вокруг архипелага Чагос.

Ранее Life.ru писал, что Бёрнем после этих переговоров обозначил Трампу позицию Лондона по Фолклендским островам. Британский премьер заявил, что королевство намерено защищать право жителей архипелага на самоопределение.