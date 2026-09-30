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Регион
Опубликовано 30 сентября, 19:16

«Лает на Слона»: Президенту Австрии ответили цитатой из басни на слова о «карликовой» России

Посольство РФ процитировало Крылова главе Австрии, назвавшему Россию «карликом»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Victor Mogyldea

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Victor Mogyldea

Президенту Австрии Александру Ван дер Беллену следует прочитать знаменитую басню Ивана Крылова о слоне и Моське. Такой саркастический ответ дало посольство России в Австрии после оскорблений иностранного политика в адрес нашей страны. Ван дер Беллен назвал Россию «карликом».

«Позволим себе напомнить австрийскому Президенту, который уже не первый раз неуклюже и невпопад пытается комментировать вопросы внешнеполитической повестки, крылатое выражение из знаменитой басни Ивана Крылова: «Ай, Моська! знать она сильна, что лает на Слона!» — сказано в тексте дипмиссии РФ.

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Напомним, высказывание Ван дер Беллена прозвучало ещё 14 сентября во время дискуссии Invested in Europe в венском Хофбурге. Политик назвал Россию «карликом, который ведёт себя как гигант». Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов предложил австрийскому лидеру в таком случае задуматься и о характеристике собственной страны.

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Татьяна Миссуми
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