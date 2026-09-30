«А свою страну как назовёт?»: Ульянов ответил президенту Австрии на слова о России

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отреагировал на заявление президента Австрии Александра Ван дер Беллена, назвавшего Россию «карликом, который ведёт себя как гигант».

Российский дипломат предложил австрийскому лидеру в таком случае задуматься и о характеристике собственной страны.

«Президент Австрии назвал Россию “карликом, который ведёт себя как гигант”. Любопытно. Если он считает Россию карликом, то как бы он охарактеризовал свою собственную страну?» — написал Ульянов в соцсети X.

Дипломат также отметил, что публичным деятелям следует внимательнее относиться к формулировкам, которые они используют во время выступлений.

Высказывание Ван дер Беллена прозвучало ещё 14 сентября во время дискуссии Invested in Europe в венском Хофбурге с участием руководителей австрийских компаний и президента Европейского центрального банка Кристин Лагард. Основной темой встречи была экономическая самостоятельность Евросоюза и способность Европы укреплять собственную промышленность, технологии и устойчивость.

Ранее Life.ru сообщал, что Михаил Ульянов также отреагировал на заявления европейских политиков о перспективах диалога с Россией.