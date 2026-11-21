Лантратова готовит обращение в ООН после удара ВСУ по Юбилейному в ЛНР
Яна Лантратова. Обложка © Life.ru
Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова намерена обратиться в ООН после удара ВСУ по жилым домам в посёлке Юбилейное в ЛНР. Омбудсмен потребует от международной организации публичной реакции на произошедшее, которое она считает очередным преступлением против мирного населения.
«Уже готовим обращение в Управление Верховного комиссара ООН по правам человека и будем добиваться публичного осуждения очередного преступления киевского режима против мирных граждан», — написала Лантратова в своём канале в «Максе».
На месте работает уполномоченный по правам человека в ЛНР Анна Сорока, которая вместе с региональными властями помогает людям с размещением и оформлением выплат. Лантратова также пообещала направить гуманитарную помощь и содействовать лечению и реабилитации нуждающихся.
Ранее Life.ru сообщал, что число погибших в результате удара ВСУ по Юбилейному выросло до шести человек. Спасатели обнаружили под завалами тела ещё трёх погибших, включая 13-летнюю девочку и её мать. По данным главы ЛНР Леонида Пасечника, поисково-спасательные работы завершены. Ещё шесть человек получили ранения, среди них восьмилетняя девочка, которую доставили на лечение в Москву.