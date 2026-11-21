Восьмилетнюю девочку, пострадавшую при атаке беспилотников на посёлок Юбилейное в Луганске, доставили в Москву для дальнейшего лечения. Маленькая пациентка Полина уже находится в медицинском учреждении имени Н. И. Пирогова. Об этом 21 ноября сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

«Ещё вчера профильные ведомства оперативно восстановили документы Полины, и она эвакуирована в Москву. Сейчас маленькая пациентка уже доставлена в Институт имени Н. И. Пирогова и будет проходить дальнейшее лечение там. Благодарю федеральный Минздрав за оперативную реакцию на наше обращение», — написал Пасечник в мессенджере MAX.