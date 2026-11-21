Раненную при атаке на Луганск восьмилетнюю девочку доставили в Москву
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Восьмилетнюю девочку, пострадавшую при атаке беспилотников на посёлок Юбилейное в Луганске, доставили в Москву для дальнейшего лечения. Маленькая пациентка Полина уже находится в медицинском учреждении имени Н. И. Пирогова. Об этом 21 ноября сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
«Ещё вчера профильные ведомства оперативно восстановили документы Полины, и она эвакуирована в Москву. Сейчас маленькая пациентка уже доставлена в Институт имени Н. И. Пирогова и будет проходить дальнейшее лечение там. Благодарю федеральный Минздрав за оперативную реакцию на наше обращение», — написал Пасечник в мессенджере MAX.
Ранее Life.ru сообщал о последствиях ночной атаки на посёлок Юбилейное. По информации Леонида Пасечника, несколько беспилотников достигли жилых кварталов, несмотря на работу мобильных огневых групп. В одном из домов произошло обрушение перекрытий между подъездами. Спасатели извлекли одного пострадавшего, а глава республики взял ликвидацию последствий под личный контроль.