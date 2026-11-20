Три человека погибли и ещё шестеро получили ранения в результате массированной ночной атаки беспилотников на посёлок Юбилейный в Луганске. Среди пострадавших — девочка 2018 года рождения. В одном из многоквартирных домов обрушились бетонные перекрытия, под завалами могут оставаться люди. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

По информации руководителя региона, большую часть воздушных целей удалось уничтожить силам мобильных огневых групп, однако несколько беспилотников достигли жилой застройки.

Наиболее серьёзные разрушения зафиксированы в одном из многоквартирных домов, где произошло обрушение бетонных перекрытий между подъездами. Спасателям удалось извлечь из-под завалов одного пострадавшего. Всего ранения получили не менее шести человек, включая восьмилетнюю девочку. Всем оказывается медицинская помощь.

Пасечник также сообщил о трёх погибших. При этом окончательное число жертв пока неизвестно, поскольку под разрушенными конструкциями могут находиться люди.

На месте продолжается поисково-спасательная операция. К ликвидации последствий привлечены все необходимые экстренные службы. Глава ЛНР подчеркнул, что лично контролирует ситуацию.