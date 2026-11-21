Число погибших после удара ВСУ по жилым домам в посёлке Юбилейное в ЛНР увеличилось до шести человек. Спасатели обнаружили под обломками ещё три тела, в том числе 13-летней девочки и её матери. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник.

Поисково-спасательная операция продолжалась более суток и теперь завершена. Среди новых жертв также оказалась пожилая женщина. Ранее стало известно о гибели матери восьмилетней Полины, которую удалось спасти, и двух её совершеннолетних братьев.

Пострадавшую девочку уже доставили в Москву для дальнейшего лечения в Институт имени Н. И. Пирогова. Перед эвакуацией специалисты оперативно восстановили необходимые документы ребёнка. Ещё пятеро раненых получают медицинскую помощь в больницах республики и амбулаторно.

В посёлке продолжают устранять последствия разрушений. Несколько многоквартирных домов получили повреждения, поэтому коммунальные службы и добровольцы занимаются временным закрытием оконных и других проёмов, чтобы сохранить тепло в помещениях.

Власти готовы предоставить временное жильё тем, чьи квартиры пострадали. Родственникам погибших и раненым также помогают оформить документы для получения денежных компенсаций.

Пасечник выразил соболезнования семьям жертв и назвал произошедшее преступлением против мирного населения.

Ранее Life.ru сообщал о первых трёх погибших и шести пострадавших после ночной атаки беспилотников на посёлок Юбилейный в Луганске. Тогда в одном из многоквартирных домов обрушились бетонные перекрытия между подъездами, а спасатели продолжали искать людей под завалами.