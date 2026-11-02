Белоруссия внесла значительный вклад в организацию переговоров с украинской стороной, благодаря которым удалось провести гуманитарную миссию в Алешках Херсонской области. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова, отвечая на вопросы журналистов.

«Хочу выразить огромную благодарность белорусской стороне за помощь не только в гуманитарной миссии по Алешкам, а за помощь на самом деле в организации переговорного процесса», — сказала омбудсмен.

Белоруссия стала одной из площадок для контактов представителей России и Украины ещё на этапе подготовки операции. Как ранее сообщал Life.ru, 23 октября Лантратова встретилась с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом. Переговоры прошли в Гомельской области, в районе пограничного пункта «Новая Гута».

Белорусские власти также содействовали проведению самой гуманитарной операции. Ранее председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко заявил, что республика вновь подтвердила свою приверженность миролюбию и добрососедству. Он поблагодарил участников миссии и отметил вклад белорусской стороны в выполнение достигнутых договорённостей.

Гуманитарную операцию удалось провести после согласования временного прекращения огня между Россией и Украиной при содействии американской стороны. Она предусматривала доставку необходимых грузов и добровольную эвакуацию мирных жителей.