Лантратова поблагодарила Белоруссию за помощь в переговорах по Алешкам
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Белоруссия внесла значительный вклад в организацию переговоров с украинской стороной, благодаря которым удалось провести гуманитарную миссию в Алешках Херсонской области. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова, отвечая на вопросы журналистов.
«Хочу выразить огромную благодарность белорусской стороне за помощь не только в гуманитарной миссии по Алешкам, а за помощь на самом деле в организации переговорного процесса», — сказала омбудсмен.
Белоруссия стала одной из площадок для контактов представителей России и Украины ещё на этапе подготовки операции. Как ранее сообщал Life.ru, 23 октября Лантратова встретилась с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом. Переговоры прошли в Гомельской области, в районе пограничного пункта «Новая Гута».
Белорусские власти также содействовали проведению самой гуманитарной операции. Ранее председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко заявил, что республика вновь подтвердила свою приверженность миролюбию и добрососедству. Он поблагодарил участников миссии и отметил вклад белорусской стороны в выполнение достигнутых договорённостей.
Гуманитарную операцию удалось провести после согласования временного прекращения огня между Россией и Украиной при содействии американской стороны. Она предусматривала доставку необходимых грузов и добровольную эвакуацию мирных жителей.
Ранее Life.ru рассказывал, что три российских военно-транспортных самолёта с эвакуированными жителями Алешек прибыли в белорусский Гомель. На борту находились люди, выбравшие выезд на Украину. В аэропорту для них подготовили временный лагерь, питание и возможность получить медицинскую и психологическую помощь. Затем эвакуированных планировали доставить к пограничному переходу «Новая Гута».