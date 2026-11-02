Белоруссия после гуманитарной операции в Алешках вновь подтвердила свою позицию миролюбия и добрососедства. Об этом БелТА заявил председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко, комментируя участие республики в международной миссии.

«Наша страна вновь подтвердила свою неизменную позицию миролюбия, добрососедства», — сказал глава региона.

Крупко также поблагодарил всех участников гуманитарной операции. По его словам, белорусская сторона активно содействовала её проведению и выполнению достигнутых договорённостей.

Гомель стал одним из ключевых пунктов миссии. Именно здесь организовали приём участников операции и людей, пожелавших покинуть Алешки. Как сообщал Life.ru, 31 октября в город прибыли три самолёта с эвакуированными жителями. Для них подготовили места отдыха, питание, медицинскую и психологическую помощь. Затем людей должны были доставить к границе с Украиной.

Сама гуманитарная миссия состоялась благодаря договорённости России и Украины о временном прекращении огня при посредничестве американской стороны. В Алешки доставили продукты, лекарства и другие необходимые грузы, а жителям предоставили возможность добровольно выехать в выбранном направлении.

Ранее Life.ru рассказывал о первой очной встрече российской и украинской делегаций в аэропорту Гомеля. Представители двух стран прибыли в Белоруссию разными маршрутами, а 29 октября вместе отправились к месту проведения операции. Позднее первая леди США Мелания Трамп назвала миссию успешной и выразила надежду, что это сотрудничество станет основой для прочного мира.