Лантратова пообещала помочь дочери и внучке участника СВО, оставшимся без жилья

Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова взяла на контроль ситуацию с дочерью и внучкой участника спецоперации, которые остались без жилья после признания их дома аварийным. Чиновница уже попросила надзорные органы Карелии проверить возможное нарушение прав семьи.

«Из СМИ узнала о том, что дочь и трёхлетняя внучка участника СВО вынуждены жить в кризисном центре Петрозаводска. Их собственный дом признали аварийным, оставаться в нём невозможно», — говорится в тексте Лантратовой в её телеграм-канале.

Ранее Life.ru писал, что Яна Лантратова совместно с Минобороны помогла вернуть участника СВО в пункт постоянной дислокации после гибели двух его братьев.