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Специальная военная операция

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Опубликовано 7 сентября, 10:45

Лантратова пообещала помочь дочери и внучке участника СВО, оставшимся без жилья

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова взяла на контроль ситуацию с дочерью и внучкой участника спецоперации, которые остались без жилья после признания их дома аварийным. Чиновница уже попросила надзорные органы Карелии проверить возможное нарушение прав семьи.

«Из СМИ узнала о том, что дочь и трёхлетняя внучка участника СВО вынуждены жить в кризисном центре Петрозаводска. Их собственный дом признали аварийным, оставаться в нём невозможно», говорится в тексте Лантратовой в её телеграм-канале.

Лантратова объяснила, почему нельзя создавать открытую базу пропавших бойцов
Лантратова объяснила, почему нельзя создавать открытую базу пропавших бойцов

Ранее Life.ru писал, что Яна Лантратова совместно с Минобороны помогла вернуть участника СВО в пункт постоянной дислокации после гибели двух его братьев.

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Татьяна Миссуми
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