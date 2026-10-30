Лантратова попросила Меланию Трамп стать куратором регулярных гумопераций

Уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова обратилась к первой леди США Мелании Трамп с просьбой помочь организовать новые гуманитарные миссии по примеру операции в Алешках Херсонской области. Об этом передаёт с места событий корреспондент Life.ru.

Лантратова обратилась к Мелании Трамп за помощью в новых гуманитарных миссиях. Видео © Life.ru

Лантратова заявила, что всё прошло на высшем уровне, и отметила совместную просьбу — свою и омбудсмена Украины Дмитрия Лубинца.

«Со своей стороны хочу обратиться к первой леди США с совместной просьбой — вместе с украинским омбудсменом — о том, чтобы подобные гуманитарные миссии по передаче гуманитарной помощи жителям, которые в ней нуждаются, были регулярными под координаторством госпожи Мелании Трамп», — заявила Лантратова.

Российская и украинская стороны ранее смогли согласовать временное прекращение огня в районе Алешек при посредничестве Мелании Трамп. В организации гуманитарной операции участвовали Лантратова и Лубинец.

Доставка продовольствия и медикаментов, а также добровольная эвакуация жителей стали возможны после согласования режима тишины. Для перевозки людей подготовили 25 автобусов, а гуманитарные грузы сформировали с учётом запросов населения.

Ранее Life.ru рассказывал, что жители Алёшек попросили организовать ещё одну гуманитарную миссию. По словам горожан, дополнительная помощь необходима прежде всего тем, кто из-за состояния здоровья не может самостоятельно покинуть дом.