Песков: Россия приветствует усилия Мелании Трамп по Алёшкам

Россия положительно оценивает гуманитарную работу первой леди США Мелании Трамп, в том числе её участие в организации миссии в Алёшках Херсонской области. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии ИС «Вести».

Представитель Кремля подчеркнул, что Мелания Трамп последовательно занимается гуманитарными вопросами.

«Это очень позитивно, мы это поддерживаем и приветствуем», — сказал Песков, комментируя гуманитарную операцию в Алёшках.

При этом распространение подобного механизма на другие населённые пункты, по словам пресс-секретаря президента, необходимо рассматривать отдельно в каждом конкретном случае.

Гуманитарная операция в Алёшках проходит в условиях временного режима прекращения огня. Она предусматривает доставку жителям продуктов, лекарств и других необходимых грузов, а также возможность добровольной эвакуации. В координации миссии участвуют представители России и Украины при содействии Мелании Трамп.