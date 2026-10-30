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Опубликовано 30 октября, 14:50

Песков: Россия приветствует усилия Мелании Трамп по Алёшкам

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Россия положительно оценивает гуманитарную работу первой леди США Мелании Трамп, в том числе её участие в организации миссии в Алёшках Херсонской области. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии ИС «Вести».

Представитель Кремля подчеркнул, что Мелания Трамп последовательно занимается гуманитарными вопросами.

«Это очень позитивно, мы это поддерживаем и приветствуем», — сказал Песков, комментируя гуманитарную операцию в Алёшках.

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При этом распространение подобного механизма на другие населённые пункты, по словам пресс-секретаря президента, необходимо рассматривать отдельно в каждом конкретном случае.

Гуманитарная операция в Алёшках проходит в условиях временного режима прекращения огня. Она предусматривает доставку жителям продуктов, лекарств и других необходимых грузов, а также возможность добровольной эвакуации. В координации миссии участвуют представители России и Украины при содействии Мелании Трамп.

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Ранее Life.ru сообщал, что утром 30 октября гуманитарная колонна с продовольствием, лекарствами и другими необходимыми грузами направилась в Алёшки. В операции участвуют российский омбудсмен Яна Лантратова и её украинский коллега Дмитрий Лубинец, а жители города при желании могут покинуть населённый пункт. Подробнее о гуманитарной миссии — в материале Life.ru.

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Марина Фещенко
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