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Регион
Опубликовано 7 октября, 23:53

Лантратова потребовала наказать виновных в гибели отца 13 детей и его дочери

Обложка © Telegram / Владимир Сальдо

Обложка © Telegram / Владимир Сальдо

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова назвала вероломным убийством гибель многодетного отца Александра Колотуна и его 15-летней дочери Анны при атаке беспилотника на автомобиль в Херсонской области. Свою позицию омбудсмен изложила в канале в MAX.

По словам Лантратовой, мужчина вместе с дочерью возвращался домой после благотворительной поездки и передачи продуктов жителям Алёшек. Она отметила, что горожане нуждаются в воде, продовольствии и лекарствах, а доставка гуманитарной помощи сопряжена с риском атак.

«Такие вероломные убийства не должны оставаться безнаказанными. Бесчеловечности киевского режима нет и не может быть оправданий», — сообщила Лантратова.

Сальдо заявил о напряжённой ситуации в Алёшках на протяжении 3-4 лет
Сальдо заявил о напряжённой ситуации в Алёшках на протяжении 3-4 лет

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что беспилотник ВСУ атаковал легковой автомобиль возле посёлка Рыково Генического округа. Александр Колотун и его 15-летняя дочь погибли. По словам главы региона, удар произошёл примерно в 120 километрах от линии боевого соприкосновения. Александр вместе с супругой Татьяной воспитывал 13 детей. Сейчас женщина ждёт четырнадцатого ребёнка. Семья занималась волонтёрской работой и открыла небольшую пекарню, откуда хлеб развозили жителям окрестных населённых пунктов.

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Виталий Приходько
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