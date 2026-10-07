Лантратова потребовала наказать виновных в гибели отца 13 детей и его дочери

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова назвала вероломным убийством гибель многодетного отца Александра Колотуна и его 15-летней дочери Анны при атаке беспилотника на автомобиль в Херсонской области. Свою позицию омбудсмен изложила в канале в MAX.

По словам Лантратовой, мужчина вместе с дочерью возвращался домой после благотворительной поездки и передачи продуктов жителям Алёшек. Она отметила, что горожане нуждаются в воде, продовольствии и лекарствах, а доставка гуманитарной помощи сопряжена с риском атак.

«Такие вероломные убийства не должны оставаться безнаказанными. Бесчеловечности киевского режима нет и не может быть оправданий», — сообщила Лантратова.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что беспилотник ВСУ атаковал легковой автомобиль возле посёлка Рыково Генического округа. Александр Колотун и его 15-летняя дочь погибли. По словам главы региона, удар произошёл примерно в 120 километрах от линии боевого соприкосновения. Александр вместе с супругой Татьяной воспитывал 13 детей. Сейчас женщина ждёт четырнадцатого ребёнка. Семья занималась волонтёрской работой и открыла небольшую пекарню, откуда хлеб развозили жителям окрестных населённых пунктов.