Россия выступила с инициативой создания независимой международной организации по защите прав человека. Предложение представила федеральный омбудсмен Яна Лантратова на форуме в Москве.

Новая структура должна объединить специалистов из разных государств для совместной работы по различным направлениям. Страны, обладающие наиболее успешным опытом в определённых областях, смогут возглавить соответствующие секции и координировать деятельность коллег.

«Мы предлагаем объединиться в такую независимую структуру, где разные страны, сильные в том или ином направлении, будут координировать свою работу и свою рабочую секцию, которую будут возглавлять. И мне отрадно, что вчера в ходе наших двусторонних встреч с омбудсменами очень многие поддержали эту инициативу», — добавила Лантратова.

Основой для сотрудничества станет документ под названием «Московские принципы», предварительно направленный представителям национальных правозащитных институтов. Его проект содержит 23 положения, распределённых по семи разделам.

Среди ключевых положений — уважение человеческого достоинства, универсальность прав, национальное многообразие, законность и объективность. Отдельное внимание уделяется равноправному диалогу государств и доступности помощи независимо от гражданства, религии и политических убеждений.

Как подчеркнула Лантратова, представители 70 стран — участниц форума разделяют позицию о недопустимости двойных стандартов. По её мнению, международные механизмы не должны ставить одни государства в привилегированное положение, вынуждая другие постоянно доказывать своё право быть услышанными.

Омбудсмен также указала на нарушения, которые остаются без должной реакции. Она убеждена, что возможность получить образование, медицинскую помощь и защиту жизни не может зависеть от политических предпочтений международных институтов.