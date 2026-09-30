Лантратова рассказала о сроках оказания медицинской помощи по ОМС

В 2026 году пациент, обратившийся за помощью в рамках ОМС, должен получить приём участкового терапевта, педиатра или врача общей практики не позднее чем через 24 часа. Об этом ТАСС сообщила Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

Отдельно установлен срок для неотложной помощи в поликлинике — её должны оказать максимум за два часа. Если пациенту требуется консультация профильного специалиста, предельный период ожидания составляет 14 рабочих дней.

Такие же сроки предусмотрены для ряда диагностических процедур, проводимых при оказании первичной медицинской помощи. Речь идёт, в частности, о лабораторных исследованиях, рентгене, маммографии, УЗИ и функциональной диагностике.

Для компьютерной и магнитно-резонансной томографии, а также ангиографии, если пациент не направлен по специальному ускоренному маршруту, также установлен предел в 14 рабочих дней.

Плановую специализированную медицинскую помощь, включая госпитализацию, по общему правилу должны организовать в течение 14 рабочих дней после того, как пациент получил соответствующее направление, отметила Лантратова.

Ранее Life.ru сообщал, что российскую вакцину от меланомы сделали бесплатной по ОМС. Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ Денис Логунов дополнил, что речь идёт о мРНК-вакцине «Неоонковак», которую создают индивидуально для конкретного пациента с учётом особенностей его опухоли.