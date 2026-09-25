«Пожилые люди не знают о своём праве»: Какие обследования можно пройти на дому по ОМС

Многие пожилые люди и их родственники не в курсе, что по полису ОМС можно получить медицинскую помощь на дому — причём не только осмотр врача, но и анализы, и даже ЭКГ. Об этом в беседе с RT напомнил депутат Госдумы VIII созыва Каплан Панеш. Если человек не может прийти в поликлинику, врач обязан прийти к нему сам.

Среди таких ситуаций — выраженная слабость, высокая температура, обострение хронических заболеваний с ограничением передвижения, необходимость постельного режима, а также уход за маломобильными гражданами и инвалидами.

При креплении к поликлинике пациент имеет право вызвать участкового терапевта или врача общей практики на дом. Узкие специалисты тоже могут приехать, но, как правило, после осмотра терапевтом и при наличии медицинских показаний. В ряде регионов для этого требуется направление врачебной комиссии.

Если речь идёт об угрозе жизни — потере сознания, сильных болях, кровотечениях — вызывается скорая, а не врач на дом, подчеркнул депутат. На дому можно не только измерить давление и провести осмотр. Кроме того, врач или фельдшер могут взять анализы пациента и провести ЭКГ.

Обратиться можно через регистратуру поликлиники, к которой прикреплён пациент, через региональный портал здравоохранения или через личный кабинет на «Госуслугах».

В 2026 году программа госгарантий расширила возможности для маломобильных граждан. Регионы вправе организовать доставку инвалидов и маломобильных людей в медорганизацию для диспансеризации и обратно домой на специальных автомобилях — прежде всего в сельской местности и отдалённых населённых пунктах нашей страны. Кроме того, таких граждан можно госпитализировать на срок до трёх дней для проведения диспансеризации, заключил парламентарий.

А ранее Life.ru сообщал, что российскую вакцину от меланомы сделали бесплатной по ОМС. Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ Денис Логунов дополнил, что речь идёт о мРНК-вакцине «Неоонковак», которую создают индивидуально для конкретного пациента с учётом особенностей его опухоли.