Лантратова: Россияне могут получить до 350 тыс. рублей по соцконтракту

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова раскрыла суммы, которые государство готово предоставить россиянам по социальному контракту. На открытие собственного дела можно получить до 350 тысяч рублей, а на ведение личного подсобного хозяйства — до 200 тысяч.

Об этом омбудсмен сообщила 17 сентября в беседе с «РИА Новости». По её словам, социальный контракт — это соглашение между гражданином и органом социальной защиты, в рамках которого государство предоставляет поддержку, а получатель выполняет согласованную программу, направленную на улучшение материального положения.

«Соцконтракт можно заключить для поиска работы, открытия собственного дела, ведения личного подсобного хозяйства или преодоления трудной жизненной ситуации», — пояснила Лантратова.

Она подчеркнула, что каждый случай рассматривается индивидуально, поэтому максимальная сумма поддержки автоматически не назначается. Полученные средства имеют целевое назначение, а их использование необходимо подтверждать. Отдельно омбудсмен отметила, что с 1 января 2026 года демобилизованные ветераны специальной военной операции могут заключать социальный контракт на предпринимательскую деятельность без оценки дохода.

Ранее Life.ru писал, на какие выплаты от государства имеет право одинокий пожилой человек. Базовые федеральные гарантии распространяются на всех пожилых людей, но статус одиноко проживающего пенсионера открывает доступ к дополнительной адресной помощи. Государство обеспечивает неработающим лицам социальную доплату, если их доход не достигает регионального прожиточного минимума.