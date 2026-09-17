Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 17 сентября, 04:56

Лантратова: Россияне могут получить до 350 тыс. рублей по соцконтракту

Яна Лантратова. Обложка © ТАСС / Елена Игнатьева

Яна Лантратова. Обложка © ТАСС / Елена Игнатьева

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова раскрыла суммы, которые государство готово предоставить россиянам по социальному контракту. На открытие собственного дела можно получить до 350 тысяч рублей, а на ведение личного подсобного хозяйства — до 200 тысяч.

Об этом омбудсмен сообщила 17 сентября в беседе с «РИА Новости». По её словам, социальный контракт — это соглашение между гражданином и органом социальной защиты, в рамках которого государство предоставляет поддержку, а получатель выполняет согласованную программу, направленную на улучшение материального положения.

«Соцконтракт можно заключить для поиска работы, открытия собственного дела, ведения личного подсобного хозяйства или преодоления трудной жизненной ситуации», — пояснила Лантратова.

Она подчеркнула, что каждый случай рассматривается индивидуально, поэтому максимальная сумма поддержки автоматически не назначается. Полученные средства имеют целевое назначение, а их использование необходимо подтверждать. Отдельно омбудсмен отметила, что с 1 января 2026 года демобилизованные ветераны специальной военной операции могут заключать социальный контракт на предпринимательскую деятельность без оценки дохода.

С 1 октября повысят социальные выплаты. Сколько составят прибавки пенсионерам и семьям с детьми
С 1 октября повысят социальные выплаты. Сколько составят прибавки пенсионерам и семьям с детьми

Ранее Life.ru писал, на какие выплаты от государства имеет право одинокий пожилой человек. Базовые федеральные гарантии распространяются на всех пожилых людей, но статус одиноко проживающего пенсионера открывает доступ к дополнительной адресной помощи. Государство обеспечивает неработающим лицам социальную доплату, если их доход не достигает регионального прожиточного минимума.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • Яна Лантратова
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar