Лантратова: Выборы в России проходят открыто и демократично

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова заявила, что выборы в России проходят открыто и демократично. По её словам, граждане страны продолжают укреплять государство и способствовать его развитию.

«То что у нас выборы проходят открыто, демократично, здесь я хочу отметить большую роль Центральной избирательной комиссии», — подчеркнула Лантратова в ситуационном центре Общественной палаты РФ.

Она подчеркнула, что попытки извне сорвать избирательный процесс не повлияли на активность россиян. Отдельно Лантратова отметила роль Центральной избирательной комиссии. По её мнению, ЦИК обеспечивает прозрачность и организованное проведение голосования.

На горячие линии омбудсменов поступило более 2 тысяч обращений. Большинство звонков носило консультативный характер. В ходе мониторинга были выявлены отдельные ситуации, связанные с процессом голосования. Как сообщила Лантратова, их удалось оперативно устранить. По её словам, наблюдение за ходом выборов продолжается.

Ранее Life.ru писал, что явка на выборах депутатов Госдумы превысила итоговый показатель думской кампании 2016 года. По состоянию на 11:40 мск участие в голосовании приняли 47,95% избирателей. Десять лет назад итоговая явка составила 47,88%.