Россиянин, заказавший автомобиль из Китая, обнаружил под капотом неожиданного пассажира — живого кота. Пушистый безбилетник спрятался среди деталей машины и категорически отказывался покидать своё убежище. Видео необычной спасательной операции сняли сотрудники шиномонтажа, куда доставили автомобиль.

Россиянин получил купленную машину из Китая вместе с живым котом. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / aleksei386778

На кадрах видно, как перепуганный кот пробирается по подкапотному пространству, пока мастера пытаются его поймать. Однако животное активно сопротивлялось спасению.

Когда кота впервые удалось вытащить, он начал вырываться и царапаться. На записи даже показана рука одного из сотрудников, обработанная зелёнкой после встречи с когтями четвероногого пассажира.

На этом приключения не закончились. Кот сумел сбежать и снова спрятался под капотом, причём, по словам работников сервиса, перебрался из Hongqi в Changan. Мастера пошутили, что животное явно неравнодушно к китайскому автопрому.

В конце концов беглеца удалось поймать, а один из сотрудников автосервиса решил забрать его домой. История развеселила пользователей Сети. Некоторые усомнились, что кот действительно приехал из Китая, предположив, что он мог забраться в машину уже на Дальнем Востоке. Другие в шутку прозвали пушистого путешественника «новым нелегальным мигрантом».