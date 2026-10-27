Лариса Долина оплатила штраф за езду за автомобилем с мигалкой

Лариса Долина заявила, что спешка на юбилейный концерт Николая Баскова закончилась для неё штрафом. Певица воспользовалась возможностью проехать за автомобилем с проблесковыми маячками в плотном потоке.

«Я просто пристроилась за «мигалкой», которая шла. У нас напряжённый был трафик на улице, а мне надо было не опоздать на концерт. И какую-то часть пути я проехала, а потом получила сразу штраф за это и оплатила его», — утверждает певица.

Долина объяснила свой поступок опасением опоздать на выступление. При этом она заявила, что звание народной артистки не даёт ей права на привилегии за рулём. По её словам, статус не позволяет пользоваться тем, что недоступно другим участникам дорожного движения.