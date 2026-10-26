Лариса Долина предположила, что на неё могли навести порчу. Певица призналась, что устала от волны критики в свой адрес и теперь подозревает сглаз. На этом фоне артистка поставила на паузу сольные выступления, а из её концертного графика выпали пять российских городов.

Лариса Долина заговорила о порче после череды отменённых концертов. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / gera_ivashche

«Я уже так устала от негатива. Меня просто настолько сейчас захейтили, такое ощущение, что меня кто-то сглазил», — пожаловалась Долина на презентации нового клипа. Артистка добавила, что у неё возникло ощущение, будто кто-то наслал на неё порчу.

Изменения затронули выступления в Москве, Санкт-Петербурге, Коломне, Брянске и Обнинске. При этом четыре концерта представитель певицы Сергей Пудовкин ранее назвал перенесёнными на 2027 год, а ноябрьское шоу в Петербурге было отменено.

Сама Долина подтвердила, что решила сделать перерыв по собственной инициативе. Она призналась, что для этого есть серьёзные причины, однако раскрывать их пока не стала. Сейчас певица намерена отдохнуть и заняться подготовкой новой программы, с которой планирует вернуться к гастролям в следующем году.

При этом полностью прекращать творческую деятельность Долина не собирается. Она продолжает играть в спектаклях «Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит» и «Фигаро» в Театре на Таганке.

Ранее таролог Александр Омен связал череду неприятностей Ларисы Долиной с недовольством высших сил. По мнению мистика, певица могла утратить прежнюю благосклонность судьбы, а её финансовые потери и скандалы стали своеобразным наказанием.