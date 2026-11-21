Лариса Гузеева чуть не лишилась бани, мангала и 15 млн из-за «самозахвата» земли
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Компания «Стройиндустрия М» не смогла добиться освобождения участка в Москве, где стоят баня, беседка и мангалы жильцов, в том числе телеведущей Ларисы Гузеевой. Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение об отказе в иске, пишет Mash.
Спорный участок. Фото © Telegram / Mash
Спор касался 1738 квадратных метров земли рядом с жилым городком в Куркине. Застройщик требовал перенести забор и убрать постройки, а также взыскать с ответчиков 15,06 миллиона рублей за пользование участком — самозахват.
От требования о взыскании денег компания отказалась ещё в суде первой инстанции. Суд прекратил производство в этой части, а требование освободить землю отклонил. Апелляция оставила решение без изменений.
В постановлении указано, что забор и постройки появились до формирования участка, который позднее приобрела компания. Более того, в договоре купли-продажи было отмечено, что часть земли занята соседями.
Гузеева, основательница Wai Thai Лариса Анч и глава часовой компании «Слава» Павел Гранкин участвовали в разбирательстве как третьи лица. Комментировать спор телеведущая не захотела: «Займитесь своими жизнями, оставьте меня в покое».
Ранее Life.ru рассказывал, что на Ларису Гузееву пожаловались в Роскомнадзор и ФАС после публикации с рекламой препаратов на основе тирзепатида в соцсети. Обращение подал адвокат, заметивший пост телеведущей без рекламной маркировки. Тирзепатид относится к рецептурным препаратам. Закон разрешает рекламировать такие лекарства только в предназначенных для специалистов изданиях и на профильных медицинских и фармацевтических мероприятиях.
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