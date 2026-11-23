Певица Лариса Долина и её дочь Ангелина получили новые штрафы за несвоевременную оплату предыдущих взысканий. Общая сумма наказания составила 15 тысяч рублей. Это следует из материалов судов общей юрисдикции Москвы.

Мировой судья рассмотрел административные дела 20 ноября 2026 года. По итогам разбирательств артистку обязали выплатить девять тысяч рублей, а её дочь — шесть тысяч.

Обеих признали виновными по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ, которая предусматривает ответственность за неуплату административного штрафа в установленный срок. За какое именно нарушение Долиной первоначально назначили штраф, в сообщении суда не уточняется. Обстоятельства предыдущего взыскания в отношении её дочери также не раскрываются.

При этом Ангелина уже привлекала внимание из-за долгов по административным штрафам. Ранее сообщалось, что она получила несколько взысканий за нарушения правил парковки, однако не погасила их вовремя. Из-за просрочки ей назначили дополнительные штрафы.

Ранее Life.ru рассказывал, что дочь Ларисы Долиной оштрафовали на 20 тысяч рублей из-за неоплаченных взысканий за парковку. По данным журналистов, Ангелина дважды оставляла машину в неположенном месте весной 2026 года. Первоначально ей выписали по пять тысяч рублей за каждое нарушение, но из-за просрочки суд назначил дополнительные штрафы по десять тысяч рублей.