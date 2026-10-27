Латвия продлила запрет на автобусные перевозки в РФ и Белоруссию до 2027 года

Латвия ещё на год продлила запрет на нерегулярные автобусные перевозки в Россию и Белоруссию. Ограничения сохранятся до 31 октября 2027 года, сообщает портал Delfi.

Решение затрагивает три пограничных перехода. На белорусском направлении речь идёт о пункте пропуска «Патерниеки» («Григоровщина» с противоположной стороны), а на российском — о КПП «Гребнево» («Убылинка») и «Терехово» («Бурачки»). Требования распространяются на всех перевозчиков независимо от того, в какой стране зарегистрированы компания или транспортное средство.

При этом регулярное автобусное сообщение пока остаётся разрешённым. Однако латвийские власти рассматривают возможность полного прекращения таких поездок с 10 января 2027 года. Под запрет в таком случае попадут не только прямые маршруты в РФ и Белоруссию, но и транзитные перевозки через территорию республики.

Нынешние ограничения на нерегулярные рейсы были введены ещё 1 ноября 2025 года. Изначально их действие рассчитывалось на 12 месяцев, однако теперь этот срок увеличили ещё на год.

Ранее Life.ru рассказывал о планах Латвии полностью прекратить автобусное сообщение с Россией и Белоруссией. В сентябре Министерство сообщения республики подготовило соответствующие поправки к закону об автоперевозках. На тот момент между Ригой и Москвой сохранялся единственный регулярный маршрут, который обслуживала компания Norma-A под брендом Ecolines. Разрешение на его эксплуатацию действует до 9 января 2027 года, и продлевать документ власти не планируют. Только за первое полугодие этим направлением воспользовались 9079 пассажиров.