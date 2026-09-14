Латвийская авиакомпания AirBaltic начала процедуру защиты от банкротства

Крупнейшая авиакомпания Латвии AirBaltic начала финансовую реструктуризацию в соответствии с главой 11 Кодекса США о банкротстве. Процедуру запустили в Нью-Йорке, при этом перевозчик продолжает работу. Об этом сообщила пресс-служба компании.

AirBaltic получила обязательство о предоставлении €350 млн финансирования для поддержки деятельности во время реструктуризации. Ставка составит около 12%, выделение средств должен одобрить суд.

«Мы сделали значительный шаг для укрепления финансовой стабильности AirBaltic и обеспечения эффективного и устойчивого развития авиакомпании в будущем», — заявили в компании.

Для пассажиров ничего не меняется: рейсы продолжают выполнять по расписанию, билеты и бронирования сохраняют силу. Совершать дополнительные действия клиентам не требуется.

Глава 11 позволяет компании пересмотреть долги, договоры и структуру капитала под контролем американского суда. На время процедуры перевозчик получает защиту от требований кредиторов. Речь не идёт о ликвидации или немедленном прекращении работы.

Ранее подобную процедуру проходили SAS, United Airlines, Delta Air Lines, GOL и American Airlines. Они продолжали выполнять рейсы и обслуживать пассажиров. AirBaltic рассчитывает завершить реструктуризацию к июню 2027 года.

Правительству Латвии принадлежит 88,37% AirBaltic, ещё 10% контролирует Lufthansa. В 2025 году перевозчик обслужил 5,2 млн пассажиров и получил €779,3 млн выручки, однако завершил год с чистым убытком €44,3 млн.

Финансовые проблемы авиакомпаний не всегда удаётся решить без остановки полётов. Так, в 2023 году молдавская Air Moldova отменила все рейсы и приостановила продажу билетов на фоне угрозы банкротства.