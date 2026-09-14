Латвийское предприятие Rebir, почти 60 лет выпускавшее электроинструменты в Резекне, решили ликвидировать после потери ключевых рынков сбыта. Основными покупателями продукции компании были Россия и Белоруссия, пишет Sputnik Латвия.

После введения антироссийских санкций предприятие пыталось перестроить экспорт и найти новых клиентов. Компания рассматривала поставки через Турцию и Казахстан, однако закрепиться на этих направлениях не смогла.

«Мы искали альтернативные экспортные пути через Турцию и Казахстан, но у нас не получилось. Да, мы давно смотрели и в западном направлении, пытаясь освоить этот рынок, но там требуются очень большие оборотные средства, и мы, к сожалению, не могли себе этого позволить», — рассказал крупнейший акционер Rebir Николай Симорев.

Выход на рынки западных стран также не решил проблему. По словам Симорева, для расширения продаж в этом направлении компании потребовались бы значительные оборотные средства.

При этом к моменту решения о ликвидации Rebir не работал в убыток и не имел налоговой задолженности. Однако акционеры пришли к выводу, что при нынешней структуре продаж у предприятия нет перспектив для дальнейшей работы.

Ранее французский политик и лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо предложил снять санкции с России на фоне роста цен на топливо во Франции. По его мнению, такой шаг помог бы снизить давление на экономику страны. Кроме того, Филиппо выступил за сокращение налогов, выход Франции из Евросоюза и разработку нефтяных месторождений у берегов Французской Гвианы. Своё заявление он сделал после сообщений о заметном росте стоимости топлива на французских АЗС.