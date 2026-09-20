Памфилова: Сообщения о массовом недопуске наблюдателей оказались фейком

Сообщения о якобы массовом недопуске наблюдателей на избирательные участки не подтвердились, заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова. Об этом она сообщила на брифинге в информационном центре комиссии.

По словам главы ЦИК, такие сообщения распространяли отдельные партии и кандидаты. При этом в комиссию практически не поступало жалоб на проблемы с допуском наблюдателей.

«Сообщения, то есть фейки, о якобы массовом недопуске наблюдателей, которые пытались тиражировать отдельные партии и кандидаты — они не подтвердились. Сегодня я вам с утра давала информацию, то есть это сообщения, которые были не подтверждены — к нам жалобы практически не приходили», — сказала Памфилова.

Всего для работы на нынешних выборах было заявлено более 381 тыс. наблюдателей. По данным ЦИК, свыше 209 тыс. из них направили 11 политических партий, ещё около 47 тыс. — кандидаты.

Ранее Life.ru сообщал, что Памфилова назвала провокацией сообщения о якобы взломе ГАС «Выборы». По её словам, система автономна и защищена, а попытки атак и угроз удалось отразить. В дни голосования глава ЦИК также сообщала о продолжительной кибератаке на московскую платформу ДЭГ, которая при этом продолжала работать.

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва проходят с 18 по 20 сентября. Одновременно в стране проводятся более 2,2 тыс. избирательных кампаний разных уровней, по итогам которых замещается около 20,7 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей.

Ранее Памфилова сообщила, что в ходе выборов зафиксированы три нарушения, все виновные наказаны. По её словам, такая оперативность повышает доверие граждан. Памфилова добавила, что ЦИК помогает выявлять возможные нарушения и оперативно на них реагировать.