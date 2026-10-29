Лавров держит в кабинете туарегский меч, подаренный главой МИД Мали
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Глава МИД России Сергей Лавров рассказал об особом подарке, который занимает почётное место в его кабинете. Речь идёт о туарегском мече такуба, который российскому министру преподнёс глава МИД Мали Абдулай Диоп.
«У меня этот меч в кабинете лежит на почётном месте», — сказал Лавров в интервью ИС «Вести».
Сейчас в Москве проходит третий саммит Россия — Африка. Участники обсуждают торговлю, инвестиции, промышленность, энергетику и совместные проекты. По итогам встречи стороны также планируют принять общий план действий на ближайшие три года.
Напомним, Лавров получил меч такуба в феврале 2023 года во время рабочего визита в Мали. Подарок ему вручил Абдулай Диоп. Тогда российский министр пообещал держать меч под рукой и, как следует из его нынешнего признания, сдержал слово.