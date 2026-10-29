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Регион
Опубликовано 29 октября, 01:25

Лавров оценил сравнения с малийским «Лавровым»

Глава МИД РФ счёл лестным сравнение с коллегой по прозвищу «африканский Лавров»

Встреча Сергея Лаврова и Абдуллая Диопа. Обложка © Telegram / МИД России

Встреча Сергея Лаврова и Абдуллая Диопа. Обложка © Telegram / МИД России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров положительно отреагировал на сравнение с главой МИД Мали Абдулаем Диопом. В социальных сетях малийского дипломата называют «африканским Сергеем Лавровым». Российский министр признался, что считает такое сравнение лестным.

«Африканский, наверное, он первый Сергей Лавров. Это мне, в общем-то, лестно, потому что он очень хороший политик, хороший дипломат со своими убеждениями. Мне приятно», сказал Лавров информационной службе «Вести».

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Ранее Россия подписала пакет соглашений с крупнейшими региональными объединениями Африки. Документы оформил Сергей Лавров в рамках третьего саммита Россия — Африка, который проходит в Москве 28–29 октября. Участники обсуждают торговлю, инвестиции, промышленность, энергетику и совместные проекты.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Лия Мурадьян
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