Договорённости о поставках российского дизеля между Москвой и Вашингтоном не требуют согласования с Владимиром Зеленским. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал попытки украинского политика вмешаться в этот вопрос самопиаром и клоунадой. Об этом министр заявил на пресс-конференции по итогам девятого стратегического диалога Россия — Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).

«Дизельная сделка между Москвой и Вашингтоном — это вопрос, который касается Москвы и Вашингтона», — подчеркнул российский министр.

Лавров обратил внимание на недовольство европейских политиков, которые расценивают энергетическое сотрудничество России и США как предательство интересов Украины. При этом Зеленский утверждает, что только он вправе разрешать экспорт российского топлива.

«Это уже не из области энергетической безопасности, это из области самопиара и клоунады очередной», — заключил руководитель российского внешнеполитического ведомства.

Ранее Life.ru сообщал о новых планах Трампа по экономическому сотрудничеству с Россией после возможной деэскалации на Украине. По информации The Wall Street Journal, Белый дом рассматривает дизельную сделку как часть более широкой стратегии, которая должна одновременно помочь американскому топливному рынку и создать дополнительные стимулы для переговоров.