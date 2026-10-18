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Регион
Опубликовано 18 октября, 18:16

Лавров: Дизельная сделка — дело РФ и США, что бы не говорил Зеленский ради пиара

Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

Договорённости о поставках российского дизеля между Москвой и Вашингтоном не требуют согласования с Владимиром Зеленским. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал попытки украинского политика вмешаться в этот вопрос самопиаром и клоунадой. Об этом министр заявил на пресс-конференции по итогам девятого стратегического диалога Россия — Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).

«Дизельная сделка между Москвой и Вашингтоном — это вопрос, который касается Москвы и Вашингтона», — подчеркнул российский министр.

Лавров обратил внимание на недовольство европейских политиков, которые расценивают энергетическое сотрудничество России и США как предательство интересов Украины. При этом Зеленский утверждает, что только он вправе разрешать экспорт российского топлива.

«Это уже не из области энергетической безопасности, это из области самопиара и клоунады очередной», — заключил руководитель российского внешнеполитического ведомства.

Лавров передал королю Бахрейна большой привет от Путина
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Ранее Life.ru сообщал о новых планах Трампа по экономическому сотрудничеству с Россией после возможной деэскалации на Украине. По информации The Wall Street Journal, Белый дом рассматривает дизельную сделку как часть более широкой стратегии, которая должна одновременно помочь американскому топливному рынку и создать дополнительные стимулы для переговоров.

Больше новостей о международных переговорах и дипломатических усилиях по урегулированию конфликтов — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Матвей Константинов
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