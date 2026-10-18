Лавров передал королю Бахрейна большой привет от Путина

Президент Владимир Путин ждёт нового визита короля Бахрейна Хамада бен Исы Аль Халифы в РФ. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров во время встречи с монархом в Манаме, передав ему большой привет от российского лидера.

«Президент Путин передает самые горячие приветы и просил подчеркнуть, что он хорошо помнит каждый из ваших как минимум пяти визитов в нашу страну и ждет ещё», — сказал министр.

Король Бахрейна неоднократно приезжал в Россию для переговоров на высшем уровне. Его визиты состоялись в 2008, 2014, дважды в 2016 и в 2024 году.

Лавров находится в Бахрейне с рабочим визитом. 18 октября в Манаме проходит девятый раунд стратегического диалога России и Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.

В переговорах участвуют представители шести стран региона — Бахрейна, Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Кувейта и Омана. Среди основных тем — региональная безопасность, ситуация в Персидском заливе и развитие экономического и гуманитарного сотрудничества.