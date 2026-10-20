Россия не намерена окончательно отказываться от восстановления газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» по примеру Германии. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с выпускниками вузов, впервые поступившими на дипломатическую службу.

«Мы не будем поступать как канцлер ФРГ Мерц, который сказал, что они в жизни не восстановят «Северные потоки», — приводит слова министра пресс-служба МИД России.

Лавров связал отказ Берлина от российского газа с подорожанием электроэнергии в Германии, утверждая, что цены выросли в три-четыре раза. По его мнению, немецкое руководство готово мириться с экономическими последствиями ради продолжения поддержки Украины. «Мы не будем такими идиотами», — заявил глава российской дипломатии.

Ранее Сергей Лавров заявил, что Россия готова восстановить отношения с любыми странами, которые настроены на честное сотрудничество. Министр напомнил, что Владимир Путин ещё вскоре после начала СВО говорил об открытости Москвы к возобновлению международных контактов. При этом глава ведомства обратил внимание, что до ухудшения связей с Евросоюзом у РФ действовали одни из самых развитых механизмов взаимодействия среди всех партнёров объединения.