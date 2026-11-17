Европейские страны пытаются добиться паузы в боевых действиях на Украине, чтобы продолжить поставки вооружений Киеву. Такое мнение высказал министр иностранных дел России Сергей Лавров. На пресс-конференции по итогам 21-го Восточноазиатского саммита он объяснил, какие цели, по его оценке, преследуют европейские политики, стремящиеся присоединиться к мирным переговорам.

Глава российского внешнеполитического ведомства считает, что за желанием Европы участвовать в урегулировании конфликта стоит прежний расчёт — выиграть время для Украины и обеспечить ей дальнейшую военную поддержку.

«История та же самая — попытаться какими-то правдами и неправдами получить для Украины передышку, накачивать её оружием», — заявил Лавров.