Лавров: ЕС всеми правдами и неправдами добивается передышки для Украины
Сергей Лавров. Обложка © Life.ru
Европейские страны пытаются добиться паузы в боевых действиях на Украине, чтобы продолжить поставки вооружений Киеву. Такое мнение высказал министр иностранных дел России Сергей Лавров. На пресс-конференции по итогам 21-го Восточноазиатского саммита он объяснил, какие цели, по его оценке, преследуют европейские политики, стремящиеся присоединиться к мирным переговорам.
Глава российского внешнеполитического ведомства считает, что за желанием Европы участвовать в урегулировании конфликта стоит прежний расчёт — выиграть время для Украины и обеспечить ей дальнейшую военную поддержку.
«История та же самая — попытаться какими-то правдами и неправдами получить для Украины передышку, накачивать её оружием», — заявил Лавров.
Ранее Life.ru рассказывал, что Кремль потребовал от европейских стран чётко обозначить свои намерения перед возможным присоединением к переговорам по Украине. Помощник президента РФ Юрий Ушаков подчеркнул, что европейцы должны объяснить, какой конструктивный вклад способны внести в урегулирование конфликта. Только после этого, по его словам, можно будет обсуждать их участие в переговорном процессе.