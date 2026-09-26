Европейские страны передали Украине прах нацистских преступников, зная, что Киев устроит из этого публичное мероприятие. Об этом глава МИД России Сергей Лавров заявил на пресс-конференции по итогам недели высокого уровня 81-й сессии Генассамблеи ООН.

«Нацизм возрождается, и не только в том, что Европа всячески покровительствует [Владимиру] Зеленскому», — сказал министр.

По словам Лаврова, украинский главарь встал на колени перед прахом, доставленным из Европы. Министр считает, что передававшие останки понимали, как их встретят на Украине.

Ранее Life.ru сообщал о церемонии перезахоронения останков одного из основателей ОУН* Евгения Коновальца. Их доставили из Нидерландов; в церемонии участвовал Зеленский.

В мае на Украине с государственными почестями перезахоронили останки Андрея Мельника, одного из руководителей Организации украинских националистов*, а в августе — её основателя Евгения Коновальца. В обеих церемониях участвовал Владимир Зеленский. Перезахоронение Мельника раскритиковали израильский музей истории Холокоста «Яд Вашем» и МИД Израиля: они напомнили о сотрудничестве возглавляемого им движения с нацистской Германией и заявили, что государственное чествование наносит ущерб памяти жертв Холокоста. После церемонии в честь Коновальца Посольство Израиля в Москве также осудило действия Киева.

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