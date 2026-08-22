Посольство Израиля в Москве выступило с резким осуждением действий Киева. Дипломаты в беседе с газетой «Известия» заявили о недопустимости шагов, направленных на умаление памяти о холокосте и преуменьшение роли Красной армии в разгроме нацизма.

Заявление стало реакцией на торжественную церемонию перезахоронения останков Евгения Коновальца — главаря ОУН*. Мероприятие прошло в Киеве при личном участии Владимира Зеленского.

В израильском диппредставительстве подчеркнули чёткую позицию страны: Красная армия сыграла значительную роль в борьбе с нацистской Германией. Любые действия по осквернению памяти жертв Холокоста названы неприемлемыми.

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