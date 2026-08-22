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Регион
22 августа, 05:30

Израиль осудил перезахоронение Коновальца в Киеве

Обложка © Офис Владимира Зеленского

Обложка © Офис Владимира Зеленского

Посольство Израиля в Москве выступило с резким осуждением действий Киева. Дипломаты в беседе с газетой «Известия» заявили о недопустимости шагов, направленных на умаление памяти о холокосте и преуменьшение роли Красной армии в разгроме нацизма.

Заявление стало реакцией на торжественную церемонию перезахоронения останков Евгения Коновальца — главаря ОУН*. Мероприятие прошло в Киеве при личном участии Владимира Зеленского.

В израильском диппредставительстве подчеркнули чёткую позицию страны: Красная армия сыграла значительную роль в борьбе с нацистской Германией. Любые действия по осквернению памяти жертв Холокоста названы неприемлемыми.

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Напомним, 13 августа останки основателя ОУН* Евгения Коновальца доставили на Украину из Нидерландов. Через два дня в Киеве прошла церемония прощания, а 18 августа Владимир Зеленский лично приехал на перезахоронение праха.

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*Организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ.

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Оксана Попова
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