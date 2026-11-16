Лавров и Аракчи по телефону обсудили урегулирование на Ближнем Востоке
Сергей Лавров и Аббас Аракчи в Тегеране, октябрь 2026 года. Обложка © Telegram / МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл телефонные переговоры с иранским коллегой Аббасом Аракчи. Главной темой разговора стала кризисная ситуация на Ближнем Востоке и возможные пути её урегулирования. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
В МИД РФ связали нынешнюю напряжённость в регионе с военными действиями США и Израиля против Ирана. Министры обсудили способы преодоления сложившегося кризиса.
«Главы внешнеполитических ведомств обсудили пути урегулирования нынешней кризисной ситуации на Ближнем Востоке, сложившейся вследствие неспровоцированной агрессии США и Израиля против Ирана», — говорится в сообщении российского МИД.
Ранее Life.ru сообщал, что Россия не намерена отказываться от экономического сотрудничества с Ираном на фоне ближневосточного кризиса. Сергей Лавров заявил об этом 19 октября после переговоров с Аббасом Арагчи в Тегеране. По словам министра, ранее достигнутые инвестиционные и экономические договорённости двух стран остаются в силе.