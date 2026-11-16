Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл телефонные переговоры с иранским коллегой Аббасом Аракчи. Главной темой разговора стала кризисная ситуация на Ближнем Востоке и возможные пути её урегулирования. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

В МИД РФ связали нынешнюю напряжённость в регионе с военными действиями США и Израиля против Ирана. Министры обсудили способы преодоления сложившегося кризиса.

«Главы внешнеполитических ведомств обсудили пути урегулирования нынешней кризисной ситуации на Ближнем Востоке, сложившейся вследствие неспровоцированной агрессии США и Израиля против Ирана», — говорится в сообщении российского МИД.