Лавров и глава МИД Гватемалы обсудили развитие связей двух стран

Россия и Гватемала намерены развивать двусторонние отношения и расширять взаимодействие Москвы с латиноамериканскими интеграционными объединениями. Об этом сообщили в МИД России.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров и министр иностранных дел Гватемалы Карлос Рамиро Мартинес Альварадо встретились 25 сентября в Нью-Йорке на полях недели высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Собеседники подтвердили заинтересованность в развитии контактов между двумя странами в двустороннем и многостороннем форматах. При этом стороны обозначили интерес к углублению диалога России с интеграционными объединениями Латинской Америки и Карибского бассейна.

Ранее Сергей Лавров встретился с главой МИД Казахстана Мухтаром Тлеуберди в Нью-Йорке. Переговоры прошли в закрытом режиме. Встреча состоялась в постоянном представительстве России при ООН в рамках 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.