Лавров выразил соболезнования из-за гибели 14 военных моряков Казахстана

Глава МИД России Сергей Лавров выразил соболезнования в связи с гибелью 14 казахстанских военнослужащих во время учений на Каспии. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

«Сергей Викторович Лавров выразил соболезнования в связи с трагическим происшествием в ходе учений Военно-морских сил Казахстана на Каспии», — говорится в сообщении МИД РФ.

Трагедия произошла 24 сентября в Мангистауской области Казахстана. Во время учений на побережье Каспийского моря резко ухудшилась погода и усилился ветер, в результате чего 17 военнослужащих унесло в море. Троих военных удалось спасти, 14 погибли. В связи с трагедией 25 сентября в Казахстане объявили общенациональный траур.

Лавров встретился с главой МИД Казахстана Мухтаром Тлеуберди в Нью-Йорке на полях мероприятий Генеральной Ассамблеи ООН.

Ранее соболезнования президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву направил Владимир Путин. Глава РФ попросил передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным погибших военнослужащих. Токаев поблагодарил его, отметив, что в тяжёлый для страны момент Казахстан особенно ценит сочувствие и солидарность российского лидера и народа России.