Лавров и глава МИД Казахстана начали переговоры в Нью-Йорке за закрытыми дверями

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит встречу с главой МИД Казахстана Мухтаром Тлеуберди в Нью-Йорке. Переговоры проходят без присутствия прессы.

Главы внешнеполитических ведомств встретились в постоянном представительстве России при ООН на полях мероприятий 81-й сессии Генеральной Ассамблеи Всемирной организации.

Ранее Life.ru писал о другом закрытом контакте Лаврова на полях Генассамблеи ООН. В ночь на 25 сентября российский министр встретился с генсеком ООН Антониу Гутерришем и обсудил реформирование Всемирной организации и другие международные вопросы.