Лавров и глава МИД Казахстана начали переговоры в Нью-Йорке за закрытыми дверями
Обложка © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит встречу с главой МИД Казахстана Мухтаром Тлеуберди в Нью-Йорке. Переговоры проходят без присутствия прессы.
Главы внешнеполитических ведомств встретились в постоянном представительстве России при ООН на полях мероприятий 81-й сессии Генеральной Ассамблеи Всемирной организации.
Ранее Life.ru писал о другом закрытом контакте Лаврова на полях Генассамблеи ООН. В ночь на 25 сентября российский министр встретился с генсеком ООН Антониу Гутерришем и обсудил реформирование Всемирной организации и другие международные вопросы.
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