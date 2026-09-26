Лавров и глава МИД Ирака обсудили деэскалацию на Ближнем Востоке

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Ирака Фуад Хусейн обсудили необходимость деэскалации на Ближнем Востоке. Встреча прошла в Нью-Йорке на полях недели высокого уровня 81-й сессии Генассамблеи ООН. Об этом сообщили в МИД РФ.

Министры обменялись мнениями о глобальной и региональной повестке. Особое внимание они уделили ситуации в зоне Персидского залива.

«Отмечена важность интенсификации международных усилий в интересах скорейшей деэскалации обстановки и обеспечения политико-дипломатического урегулирования существующих конфликтов на Ближнем Востоке», — говорится в сообщении.

Лавров и Хусейн также обсудили дальнейшее развитие отношений России и Ирака. Стороны подтвердили заинтересованность в укреплении политического диалога.

Кроме того, министры рассмотрели перспективы расширения торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества. Москва и Багдад намерены продолжать взаимодействие по направлениям, представляющим взаимный интерес.

Россия и Мальдивы намерены расширять контакты в практических сферах, включая туризм. Эту тему обсудили глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Мальдивской Республики Ирутишам Адам на встрече в Нью-Йорке. В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что Москва и Мале рассматривают туризм как одно из направлений для расширения практического сотрудничества. Дипломаты также затронули дальнейшее развитие двусторонних отношений и подтвердили заинтересованность в регулярном политическом диалоге.