Лавров и глава МИД Мальдив обсудили развитие туризма

Россия и Мальдивы намерены расширять контакты в практических сферах, включая туризм. Эту тему обсудили глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Мальдивской Республики Ирутишам Адам на встрече в Нью-Йорке, сообщили в МИД России.

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что Москва и Мале рассматривают туризм как одно из направлений для расширения практического сотрудничества. Дипломаты также затронули дальнейшее развитие двусторонних отношений и подтвердили заинтересованность в регулярном политическом диалоге.

Ранее Лавров и его уругвайский коллега Марио Любеткин обсудили развитие связей ЕАЭС с МЕРКОСУР. Они рассмотрели многостороннее сотрудничество, особенно в рамках Всемирной организации. Москва и Монтевидео выразили желание активизировать политический диалог Россия — СЕЛАК. Особое внимание уделили взаимодействию ЕАЭС со странами МЕРКОСУР, учитывая председательство Уругвая в обеих организациях.