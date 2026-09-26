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Опубликовано 26 сентября, 00:14

Лавров и глава МИД Мальдив обсудили развитие туризма

Обложка © МИД РФ

Обложка © МИД РФ

Россия и Мальдивы намерены расширять контакты в практических сферах, включая туризм. Эту тему обсудили глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Мальдивской Республики Ирутишам Адам на встрече в Нью-Йорке, сообщили в МИД России.

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что Москва и Мале рассматривают туризм как одно из направлений для расширения практического сотрудничества. Дипломаты также затронули дальнейшее развитие двусторонних отношений и подтвердили заинтересованность в регулярном политическом диалоге.

Лавров и глава МИД Гватемалы обсудили развитие связей двух стран
Лавров и глава МИД Гватемалы обсудили развитие связей двух стран

Ранее Лавров и его уругвайский коллега Марио Любеткин обсудили развитие связей ЕАЭС с МЕРКОСУР. Они рассмотрели многостороннее сотрудничество, особенно в рамках Всемирной организации. Москва и Монтевидео выразили желание активизировать политический диалог Россия — СЕЛАК. Особое внимание уделили взаимодействию ЕАЭС со странами МЕРКОСУР, учитывая председательство Уругвая в обеих организациях.

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Тимур Хингеев
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