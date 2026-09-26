Лавров обсудил с Любеткиным связи ЕАЭС с латиноамериканскими объединениями

Глава МИД России Сергей Лавров обсудил со своим уругвайским коллегой Марио Любеткиным развитие связей ЕАЭС со странами — участницами МЕРКОСУР. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве по итогам встречи министров в Нью-Йорке.

Переговоры прошли на полях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН. Стороны затронули многостороннее взаимодействие, в первую очередь в рамках Всемирной организации.

Москва и Монтевидео также выразили заинтересованность в активизации политического диалога Россия — СЕЛАК. Отдельно обсуждались связи ЕАЭС со странами МЕРКОСУР с учётом ротационного председательства Уругвая в этих объединениях.

Лавров и Любеткин рассмотрели двустороннюю повестку, включая контакты России и Уругвая на различных уровнях и торгово-экономическое сотрудничество. Министры также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной ситуации.

Ранее Сергей Лавров обсудил с кувейтским коллегой Джабером ас-Сабахом эскалацию напряжённости в зоне Персидского залива. Переговоры состоялись на полях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН. Стороны сверили позиции по ключевым вопросам международной и региональной повестки. Отдельное внимание министры уделили дальнейшему развитию российско-кувейтских отношений.