Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 25 сентября, 23:50

Лавров и премьер Барбадоса обсудили сотрудничество в ООН

Обложка © Telegram / МИД России

Обложка © Telegram / МИД России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и премьер-министр Барбадоса Миа Моттли обсудили взаимодействие в ООН и развитие двусторонних связей. Встреча прошла в Нью-Йорке на полях недели высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщили в МИД РФ.

Стороны рассмотрели актуальные вопросы российско-барбадосского сотрудничества. Отдельное внимание они уделили международной повестке и совместной работе на площадке ООН.

«В ходе беседы, прошедшей в откровенной и дружеской атмосфере, были обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и международной повестки дня с упором на деятельность в рамках ООН», — говорится в сообщении.

Лавров и Моттли также подтвердили заинтересованность в дальнейшем развитии политического диалога. Стороны намерены продолжать взаимодействие для укрепления отношений России и Барбадоса и поддержания региональной стабильности.

«Надеюсь, вас не уволят»: Лавров подколол главу МИД Швейцарии из-за общего фото в ООН
«Надеюсь, вас не уволят»: Лавров подколол главу МИД Швейцарии из-за общего фото в ООН

Ранее Сергей Лавров встретился с министром иностранных дел и международного сотрудничества Судана Мухи ад-Дином Салемом в Нью-Йорке. Стороны обсудили боевые действия между суданской армией и Силами быстрого реагирования. Суданский министр поблагодарил Россию за поддержку единства и территориальной целостности страны. Дипломаты также затронули сотрудничество в ООН, рост товарооборота и расширение гуманитарных связей.

Главные решения мировых лидеров, дипломатия и международные отношения — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • Сергей Лавров
  • ООН
  • МИД РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar