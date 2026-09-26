Лавров и премьер Барбадоса обсудили сотрудничество в ООН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и премьер-министр Барбадоса Миа Моттли обсудили взаимодействие в ООН и развитие двусторонних связей. Встреча прошла в Нью-Йорке на полях недели высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщили в МИД РФ.

Стороны рассмотрели актуальные вопросы российско-барбадосского сотрудничества. Отдельное внимание они уделили международной повестке и совместной работе на площадке ООН.

«В ходе беседы, прошедшей в откровенной и дружеской атмосфере, были обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и международной повестки дня с упором на деятельность в рамках ООН», — говорится в сообщении.

Лавров и Моттли также подтвердили заинтересованность в дальнейшем развитии политического диалога. Стороны намерены продолжать взаимодействие для укрепления отношений России и Барбадоса и поддержания региональной стабильности.

Ранее Сергей Лавров встретился с министром иностранных дел и международного сотрудничества Судана Мухи ад-Дином Салемом в Нью-Йорке. Стороны обсудили боевые действия между суданской армией и Силами быстрого реагирования. Суданский министр поблагодарил Россию за поддержку единства и территориальной целостности страны. Дипломаты также затронули сотрудничество в ООН, рост товарооборота и расширение гуманитарных связей.