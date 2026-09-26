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Опубликовано 25 сентября, 23:01

Лавров обсудил с главой МИД Судана ситуацию в стране

Обложка © Telegram / МИД России

Обложка © Telegram / МИД России

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров встретился с министром иностранных дел и международного сотрудничества Судана Мухи ад-Дином Салемом в Нью-Йорке. Переговоры прошли в рамках недели высокого уровня Генассамблеи ООН. Об этом сообщили в МИД РФ.

Министр и его суданский коллега обсудили продолжающиеся боевые действия между суданской армией и Силами быстрого реагирования. Салем поблагодарил Россию за поддержку единства и территориальной целостности Судана. Стороны также затронули взаимодействие в ООН и дальнейшее развитие двусторонних отношений. В частности, речь шла об увеличении объёмов торговли и расширении гуманитарных связей.

Лавров и глава МИД Казахстана начали переговоры в Нью-Йорке за закрытыми дверями
Лавров и глава МИД Казахстана начали переговоры в Нью-Йорке за закрытыми дверями

Ранее армия Судана заявила, что взяла под контроль 11 районов штата Северный Кордофан после боёв с «Силами быстрого реагирования». СБР понесли значительные потери и начали отходить в сторону Дарфура. Одновременно военные проводят зачистку районов западнее Эль-Обейда, административного центра Северного Кордофана. Наступление началось утром 17 сентября и было направлено на позиции СБР в районах Содари, Умм-Бадр и Хамрат-эш-Шейх.

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Тимур Хингеев
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