Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 24 сентября, 17:17

Лавров и Вучич обсудили ситуацию в Сербии и урегулирование в Косово

Сергей Лавров и Александр Вучич. Обложка © МИД России

Сергей Лавров и Александр Вучич. Обложка © МИД России

Глава МИД России Сергей Лавров и президент Сербии Александар Вучич обсудили политическую ситуацию в республике и на Балканах, а также косовское урегулирование. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве по итогам встречи в Нью-Йорке.

Беседа прошла на полях недели высокого уровня 81-й сессии Генассамблеи ООН. Стороны также затронули вопросы укрепления двустороннего сотрудничества.

«Рассмотрены вопросы укрепления двустороннего сотрудничества, текущая политическая ситуация в Сербии и Балканском регионе, включая косовское урегулирование на основе резолюции Совета Безопасности ООН 1244», — говорится в сообщении МИД РФ.

Вучич заявил об усталости стран-кандидатов от долгого пути в ЕС
Вучич заявил об усталости стран-кандидатов от долгого пути в ЕС

Ранее Life.ru сообщал, что Александар Вучич начал встречу с Сергеем Лавровым с просьбы передать привет президенту России Владимиру Путину и поблагодарить его за дружбу. Сербский лидер подчеркнул необходимость расширять сотрудничество России и Сербии во всех сферах и выразил надежду подробно обсудить двусторонние отношения.

Главные решения мировых лидеров, дипломатия и международные отношения — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Сергей Лавров
  • Александр Вучич
  • МИД РФ
  • Сербия
  • ООН
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar