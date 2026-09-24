Лавров и Вучич обсудили ситуацию в Сербии и урегулирование в Косово

Глава МИД России Сергей Лавров и президент Сербии Александар Вучич обсудили политическую ситуацию в республике и на Балканах, а также косовское урегулирование. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве по итогам встречи в Нью-Йорке.

Беседа прошла на полях недели высокого уровня 81-й сессии Генассамблеи ООН. Стороны также затронули вопросы укрепления двустороннего сотрудничества.

«Рассмотрены вопросы укрепления двустороннего сотрудничества, текущая политическая ситуация в Сербии и Балканском регионе, включая косовское урегулирование на основе резолюции Совета Безопасности ООН 1244», — говорится в сообщении МИД РФ.

Ранее Life.ru сообщал, что Александар Вучич начал встречу с Сергеем Лавровым с просьбы передать привет президенту России Владимиру Путину и поблагодарить его за дружбу. Сербский лидер подчеркнул необходимость расширять сотрудничество России и Сербии во всех сферах и выразил надежду подробно обсудить двусторонние отношения.