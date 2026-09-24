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Регион
Опубликовано 24 сентября, 16:17

Вучич начал встречу с Лавровым с просьбы передать привет Путину

Александр Вучич и Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Александр Вучич и Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент Сербии Александар Вучич заявил о необходимости расширять сотрудничество с Россией во всех сферах. Об этом он сказал главе МИД РФ Сергею Лаврову в начале встречи на полях 81-й сессии Генассамблеи ООН, отметив давние крепкие отношения стран.

«Передайте большой привет президенту Путину и спасибо за вашу дружбу», — обратился Вучич к российскому министру. Он выразил надежду, что на встрече удастся обсудить двусторонние отношения, а также заявил о необходимости развивать сотрудничество между нашими странами.

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Также Вучич, выступая на общих дебатах 81-й сессии Генассамблеи ООН, заметил, что страны, которые стремятся вступить в Евросоюз, всё сильнее устают от затянувшегося процесса расширения объединения. Сербский лидер отметил, что членство в ЕС по-прежнему остаётся стратегической целью Белграда, однако сроки продвижения по этому пути вызывают вопросы у граждан страны. По его словам, похожие настроения возникают не только у кандидатов, но и внутри самого Евросоюза.

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Татьяна Миссуми
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