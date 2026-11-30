Россия не намерена приостанавливать специальную военную операцию на время переговоров по Украине независимо от их формата. При этом Москва сохраняет готовность к диалогу ради достижения устойчивого и справедливого мира, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Наученные горьким опытом, мы не будем на период переговоров в любом формате делать паузу в специальной военной операции», — подчеркнул глава российской дипломатии в статье для газеты «Ведомости».

Лавров отметил, что прекращение огня без решения остальных вопросов даст Киеву время на восстановление боеспособности и пополнение запасов вооружений. Именно на таком сценарии, как отметил министр, настаивают страны Евросоюза и НАТО.

«Очевидно, что перемирие, на котором ультимативно настаивают члены ЕС и НАТО, с отсрочкой решения всех остальных вопросов, будет означать лишь передышку для восполнения истощённых военных арсеналов киевского режима, который от безысходности уже давно перешёл к откровенно террористическим методам», — говорится в статье.

Глава МИД РФ напомнил о предыдущих попытках дипломатического урегулирования украинского конфликта. В частности, Лавров обвинил Киев в саботаже Минских соглашений 2015 года при поддержке Германии и Франции.

Министр также обратился к событиям 2022 года, когда российская и украинская делегации провели переговоры в Стамбуле. По словам Лаврова, тогда стороны парафировали документ, однако занимавший пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон убедил украинское руководство отказаться от подписания юридически обязывающего соглашения. Кроме того, глава российского МИД возложил на европейские страны ответственность за срыв договорённостей, которых стороны достигли на саммите в Анкоридже в августе 2025 года.

Как писал Life.ru, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что ультимативные требования Брюсселя осложняют перспективы участия европейцев в мирном процессе. Так представитель Кремля прокомментировал призыв главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен к России прекратить удары по энергетической инфраструктуре на зимний период и обеспечить безопасный проход судов с продовольствием через Чёрное море.