Европейским странам будет сложно претендовать на роль посредников или участников переговоров по урегулированию конфликта на Украине, если они выдвигают Москве ультиматумы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя требование главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен согласиться на энергетическое перемирие.

«И, конечно, с такими ультиматумами претендовать на роль посредников или на роль участников переговоров в урегулировании очень сложно», — сказал Песков журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.

По словам пресс-секретаря главы государства, слова фон дер Ляйен лишний раз доказывают обоснованность опасений Москвы относительно того, смогут ли европейцы занять конструктивную позицию и помочь как-то мирному процессу. Представитель Кремля также подчеркнул, что Россия не обязана выполнять требования Евросоюза.

Накануне председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС готов участвовать в следующем раунде переговоров по Украине. При этом она призвала Москву согласиться на зимнее прекращение огня в отношении энергетической инфраструктуры и перемирие для безопасного прохода продовольственного экспорта через Чёрное море.