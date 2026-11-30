Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте своими призывами готовить страны альянса к войне демонстрирует опасную политическую риторику. Такую оценку его словам дал министр иностранных дел России Сергей Лавров в авторской статье для газеты «Ведомости».

Глава российского МИД обратил внимание на выступление Рютте, состоявшееся 23 ноября на сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Берлине. Тогда руководитель альянса заявил о необходимости готовить к возможному военному столкновению не только вооружённые силы, но и всё общество, включая бизнес, государственные структуры и обычных граждан.

«Это полное безумие», — подчеркнул Лавров, комментируя призыв генсека НАТО.

Рютте также настаивал на увеличении оборонных расходов стран альянса. Он призвал ускорить выполнение договорённостей о доведении военных расходов до 5% ВВП, из которых 3,5% должны направляться непосредственно на оборону, а ещё 1,5% — на инфраструктуру и повышение устойчивости гражданских объектов.

Лавров напомнил, что Москва ни на кого нападать не собирается, но будет отвечать на прямую агрессию.

Ранее сенатор Владимир Джабаров призвал не воспринимать всерьёз воинственные заявления Марка Рютте. Парламентарий обратил внимание на непоследовательность генсека НАТО и усомнился, что тот самостоятельно определяет политический курс альянса. Поводом для реакции стали слова Рютте о необходимости готовить граждан и бизнес стран НАТО к возможному вооружённому конфликту.